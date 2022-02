Gol da sogno, corsa sotto la sud, esultanza togliendosi la maglia e poi... il var, il gol annullato, il rosso per proteste. Non è stata di sicuro il sabato perfetto per Nicolò Zaniolo, ma l'attaccante della Roma ha voluto comunque celebrare sui social quell'esultanza sotto la curva del suo cuore: "Possono cancellare tutto,ma questo rimarrà per sempre impresso nella mia mente!".