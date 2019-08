Nicolò Zaniolo è uno dei protagonisti del mercato. Ammaliante e fascinoso, la Roma è riuscita a mantenere il controllo su di lui, senza fare passi indietro, nonostante il forte interesse di Juventus e Tottenham. Ora, i giallorossi sono pronti a sedersi al tavolo per iniziare la trattativa per il rinnovo del contratto.



ANCORA INSIEME? - Dall'inizio della prossima settimana se ne inizierà a discutere. Zaniolo vuole 2,5 milioni a stagione, più bonus a salire con premi. Al momento, la Roma parte da una base più bassa, ma Petrachi è pronto ad avviare i dialoghi con l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti. Alla finestra, però, restano Juve e Tottenham, che hanno in programma due strategie diverse...