Volente o nolente, Nicolò Zaniolo è sempre al centro della scena. Il giocatore dell'Aston Villa ci è tornato non per le sue prestazioni in campo ma per il suo coinvolgimento nell'inchiesta sul calcio scommesse. C'è infatti anche il suo nome nel registro degli indagati, motivo per il quale ha lasciato il ritiro di Coverciano e la Nazionale per fare ritorno in Inghilterra.



MADRE - Tornerà in Italia per essere interrogato da Chiné ma sono tanti gli elementi ora da chiarire circa le sue più recenti disavventure. Ha provato a ripercorrerle il Corriere della Sera, partendo da quanto successo a Roma alla madre, Francesca Costa. La donna infatti fu derubata di un’auto nel garage di casa e poi aggredita nel maggio 2019 all'Eur. Due banditi, poi arrestati e condannati, a volto coperto l’avevano rapinata della borsa e dell’orologio griffati.



MINACCE - Rapine che ora potrebbero celare legami con presunti debiti di gioco. Uno scenario simile anche per l'ultima sua disavventura a Roma, avvenuta il 30 gennaio scorso, poco prima dell’addio. Zaniolo viene inseguito in auto da alcuni pseudo tifosi fino alla sua abitazione a Casal Palocco e insultato e minacciato di morte. Allora si spiegò l'assalto secondo la motivazione di una presunta arrabbiatura degli ultras per la sconfitta della Roma a Napoli. Anche questa storia però potrebbe essere ora riletta.