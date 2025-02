Zaniolo e Mandragora saltano Fiorentina-Napoli: cos'è successo e chi gioca al loro posto

Getty Images

Nicolòera arrivato alla Fiorentina danella finestra di mercato invernale, e contro il Lecce, nella gara di apertura della 27esima giornata di campionato,: per lui scatterà la squalifica per una giornata, che lo costringerà a, in programma al Maradona domenica prossima alle ore 15.Al suo posto dovrebbe rientrare Moise, out per via del trauma cranico rimediato a Lecce: dipenderà tutto dagli esami da svolgere nei prossimi giorni. Ove il bomber della Nazionale non ce la facesse, la soluzione potrebbe essere rappresentata dall'altro rientrante, convocato a sorpresa per la partita contro i salentini.

Squalifica anche per, che prima dell'occasionissima fallita da Veiga nel finale cerca di fermare l'azione con un fallo tattico: diffidato pure lui, pure lui non ci sarà al Maradona, sarà verosimilmente sostituito da