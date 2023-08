Zaniolo e non solo. L'Aston Villa vuole anche Marcos Acuna. L'esterno sinistro argentino del Siviglia (classe 1991 ex Sporting Lisbona) stasera è impegnato nella Supercoppa europea contro il Manchester City. Il suo nome era stato accostato sul mercato pure a Juve, Lazio e Torino.



Intanto può lasciare l'Aston Villa il terzino sinistro francese Lucas Digne (30 anni ex PSG, Roma, Barcellona ed Everton), nel mirino dell'Al-Hilal in Arabia Saudita.