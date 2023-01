La rottura è ormai conclamata. Con la, con, con i tifosi giallorossi. E ora, parte il tormentone che accompagnerà il calciomercato nei prossimi giorni -dovessero arrivare offerte a sorpresa o rilanci clamorosi - e nei prossimi mesi.Il giocatore ha fin qui rifiutato ogni destinazione in attesa del, bocciando la ricca proposta (ufficiale) delmandando la Roma su tutte le furie. La situazione è stata commentata dain conferenza stampa:Dico purtroppo perché è un mese che il calciatore dice di voler andare. Se un calciatore dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo.Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma oggi aggiungo purtroppo".IL PUNTO - Rifiutata dunque la ricca Premier, a meno di clamorosi ripensamenti Zaniolo resterà nella Capitale fino a giugno.Fuori dal progetto, per dirla con Mourinho. I tifosi sono pronti a fischiarlo di nuovo alle prossime partite in casa e dal club potrebbe arrivare una multa salata visto l'atteggiamento delle ultime settimana.In Inghilterra si è per esempio parlato diclub che non risultà però aver fatto offerte alla. La soluzione Milan, quella preferita da Zaniolo, ad oggi è in standby per la volontà del Diavolo di non impegnare in anticipo parte del budget della prossima stagione.