Dopo essere diventato padre con Sara Scaperrotta, il fidanzamento lampo con Chiara Nasti e i rumors su Sophie Codegoni e Madalina Ghenea, Nicolò Zaniolo sembra aver trovato una nuova fiamma. Il calciatore avrebbe messo gli occhi su un’altra ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Vittoria Deganello, scelta dell’allora tronista Mattia Marciano. I due sono stati "beccati" un paio di settimane fa in discoteca in atteggiamenti intimi.