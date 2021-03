Rose rosa alla nuova fidanzata, tulipani alla mamma. Nicolò Zaniolo in occasione dell'otto marzo ha omaggiato le donne più importanti della sua vita con due bellissimi bouquet di fiori allegando per entrambe un biglietto d’amore. “Auguri a te che mi hai fatto ritrovare la felicità. Ti amo”, il messaggio per Chiara Nasti. La famosa influencer che da un paio di mesi fa coppia fissa col talento romanista reduce dalla fine della lunga storia con Sarah Scaperrotta (dalla quale aspetta un figlio) e di quella decisamente più breve con la modella Madalina Ghenea. “Auguri al mio angelo custode e mamma unica, ti voglio bene”, quello indirizzato invece alla madre Francesca Costa, presenza insostituibile e onnipresente al fianco di Zaniolo che a breve tornerà a far parlare di sè pure sul campo. Dopo il grave infortunio al crociato, infatti, Nicolò tornerà ad allenarsi in gruppo entro due settimane e dovrebbe esordire in campionato verso metà aprile. I due regali sono stati immediatamente postati su Instagram sia dalla Nasti che da mamma Francesca. “Love u”, la risposta di Chiara. “Tu sei il mio angelo, la mia vita. Grazie con tutto il cuore di come sei”, quello della mamma.