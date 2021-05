Nicolò Zaniolo scalpita, e non vede l'ora di ripartire. Intervistato da Sportweek, il talento della Roma racconta il suo calvario e le sue speranze: "Ho passato l’inverno in tribuna sperando, ogni domenica, che il mister si girasse e mi chiamasse, sebbene sapevo fosse impossibile...".



IL PIANTO - "L’ultima volta che l’ho fatto ero ad Amsterdam, Olanda-Italia di Nations League, il 7 settembre 2020, la volta in cui mi sono rotto il crociato del ginocchio sinistro".



IL LIBRO - "L’ultimo libro che ho letto? I quiz per la patente".



MOURINHO - "Siamo gasati, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui. Non vedo l’ora".



LE VACANZE - "Le mie vacanze saranno a casa con i miei, tra La Spezia e Porto Venere. Al mattino allenamento, al pomeriggio gli amici".



ANCELOTTI - "Ha provato a consolarmi e a sdrammatizzare, dicendomi che ai suoi tempi la medicina non era così forte".



GLI ERRORI DI GIOVENTU' - "Devo migliorare, lo so. Ma si diventa uomini anche sbagliando".



LA NAZIONALE E GLI EUROPEI - "L’Italia viene prima di me. Ho capito la scelta del mister. Gioca chi se l’è meritato sul campo. Io sono stato mesi davanti alla tv. E ora sarò il loro primo tifoso" .