Al netto del flirt fin troppo pubblicizzato con Madalina Ghenea, i rapporti fra Zaniolo e la modella romena si si sono interrotti da tempo. A Nicolò – confermando che farà il suo dovere riguardo al mantenimento – non ha fatto piacere scoprire sul web che il figlio atteso sarà un maschio e, secondo quanto riportato, si dovrebbe chiamare Tommaso. In ogni caso, l’«appeal» del giocatore a livello d’immagine non ha subito appannamenti dall’infortunio, prova ne sia che presto potrebbe diventare testimonial per Dolce e Gabbana, per cui ha fatto un servizio fotografico in uscita oggi su “Icon”. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.