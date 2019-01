Come racconta La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo è ormai un idolo per i tifosi della Roma. All'Olimpico come in discoteca dove è stato riconosciuto più volte: "Sei un grande, sei il nostro futuro", gli urlano. E Nicolò risponde sempre allo stesso modo: "Non ho fatto niente ancora...". Ambizione e umiltà.



Intanto, La Gazzetta rivela un altro retroscena: "Negli spogliatoi, i compagni sorridono sul rinnovo e dicono a Zaniolo: fatti fare un bel contratto... un messaggio chiaro al ragazzo visto che si sta trattando il nuovo accordo con la Roma", si legge.