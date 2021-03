Nella possibile semifinale di Europa League la Roma avrebbe Nicolò Zaniolo. ​Il talento giallorosso è arrivato all’ultima curva del suo percorso di recupero. La prossima settimana volerà in Austria per incontrare il professor Fink. Il giorno stabilito è il 25 marzo. Se il parere del dottore sarà quello atteso, potrà cominciare il vero ultimo step che lo separa dal ritorno in campo. Il 10 aprile può essere il giorno giusto per rivederlo in campo, ma con la maglia della Primavera. Per il ritorno in prima squadra bisognerà aspettare almeno il 25 aprile. In quei giorni si giocano le semifinali, bisogna "solo" battere l'Ajax.