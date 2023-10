Alle prese con lo scandalo scommesse in Italia, Nicolò Zaniolo almeno per ora può continuare a giocare nel campionato di Premier League inglese. L'Aston Villa ha annunciato che l'ex calciatore della Roma sarà regolarmente a disposizione dell'allenatore spagnolo Unai Emery in occasione della prossima partita di domenica in casa contro il West Ham.



LA POSIZIONE - Intanto Nicolò aspetta di essere convocato dalla Procura di Torino per essere ascoltato. Per adesso il suo telefono cellulare che gli era stato sequestrato non è stato ancora esaminato, quindi occorrerà una settimana perché possano essere reperite informazioni utili. Zaniolo sostiene di non aver mai scommesso sul calcio, ma solo giocato a carte su piattaforme illegali.



IL COMUNICATO - "L'Aston Villa può confermare che Nicolò Zaniolo sta assistendo la Federcalcio italiana (FIGC) e le autorità competenti nelle indagini su presunte attività di scommesse illegali. Il giocatore ha anche incontrato gli alti dirigenti del club.

Zaniolo si sta allenando normalmente con la rosa della prima squadra ed è disponibile per la selezione in vista della partita di questo fine settimana con il West Ham United.

Nessun ulteriore commento sarà fatto dal club durante questo processo in corso".