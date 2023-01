Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Junior Messias potrebbe rientrare come contropartita tecnica nella trattativa che porterebbe al Milan il talento della Roma, Nicolò Zaniolo. A livello di cifre, in questo momento i rossoneri e i giallorossi sono ancora molto lontani. I Friedkin e Tiago Pinto chiedono al Milan l’obbligo di riscatto, obbligo che i rossoneri vorrebbero legare alla qualificazione in Champions League: la novità riportata dal quotidiano è che nell’operazione Zaniolo potrebbe rientrare Junior Messias come contropartita tecnica. La Roma però sembra preferire in questo momento un’operazione solo cash.