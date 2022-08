La Roma cerca un difensore centrale sul mercato. I dirigenti giallorossi guardano alla Premier League: nel mirino c'è l'ivoriano del Manchester United: Eric Bailly (classe 1994 ex Villarreal), ma non mancano le piste alternative. Come ad esempio quella che porta a Japhet Tanganga.



L'inglese classe 1999 è sotto contratto fino a giugno 2025 con il Tottenham e interessa pure al Milan in alternativa al francese Diallo del PSG. Ieri il suo agente Roberto De Fanti ha fatto visita a Trigoria per parlarne con il general manager della Roma, Tiago Pinto.



Il club inglese allenato da Antonio Conte è sempre interessato a Nicolò Zaniolo. Tanganga può essere l'occasione per riallacciare i contatti anche per l'attaccante italiano, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Roma. Che non lo considera incedibile, ma non è disposta ad accettare contropartite tecniche. Quindi in ogni caso Zaniolo e Tanganga sono due trattative separate.