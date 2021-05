Manca sempre meno per il rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma infatti in settimana dovrà incontrare in Austria il professor Fink, il medico che ha svolto l'ultima operazione, che darà il via libera per il suo definitivo rientro in gruppo, con il permesso di allenarsi normalmente con il resto della squadra. Zaniolo non vede l'ora, anche se le speranze che Fonseca possa concedergli una convocazione in vista della gara contro lo Spezia sono ridotte al minimo come riporta La Gazzetta dello Sport. Il 22 giallorosso aspetta ormai l'arrivo di Mourinho e l'inizio del ritiro di luglio, dove metterà questo periodo negativo alle spalle e potrà pensare finalmente solo a giocare.