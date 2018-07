Ha lottato, ha sofferto, per lunghi tratti ha subito ma alla fine ha centrato l'obiettivo. L'Italia under 19 pareggia 1-1 contro la Norvegia, chiude al primo posto il gruppo A e conquista la semifinale dell'Europeo di categoria. Un traguardo che vale doppio, gli Azzurrini sono tra le quattro più belle d'Europa (nel penultimo atto affronteranno Inghilterra, Francia o Ucraina) e si qualificano per il Mondiale under 20, in programma nel maggio 2019 in Polonia.



KEAN, SEI TU - I ragazzi di Nicolato soffrono molto la fisicità della Norvegia, che concede poco e sfiora a più riprese il vantaggio. Dopo una grande parata di Plizzari su Markovic, Gabbia stende Fredriksen in area rigore, Haland trasforma il penalty. Un vantaggio che, per la classifica avulsa, vale comunque la qualificazione, ma da seconda alle spalle del Portogallo (che batte 3-0 la Finlandia). La Norvegia attacca a caccia del 2-0, che metterebbe tutto in discussione, ma a sette minuti dalla fine Zaniolo serve a Kean, entrato al posto di Scamacca, la palla dell'1-1 che vale la semifinale. Appuntamento a giovedi, per continuare a sognare.