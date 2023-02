Solo i like di Camara e Volpato, nessun messaggio di auguri e l’indifferenza sui social. L’addio di Zaniolo alla Roma con tanto di video su Instagram non ha generato alcuna emozione nella squadra che nelle ultime settimane aveva preso le distanze dai comportamenti di Nicolò. Più di un senatore si è mostrato irritato. Non solo per il rifiuto alla convocazione ma anche per le tante parole dette dal calciatore in questo ultimo mese nello spogliatoio. Tanti invece gli insulti dei tifosi ai quali non basta un video senza scuse.