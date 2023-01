La Roma ha messo in vendita Nicolò Zaniolo e spettatrice interessata della possibile cessione è ovviamente anche l'Inter. Il club nerazzurro, al momento della cessione in giallorosso per Radja Nainggolan si era infatti assicurato il 15% sulla futura rivendita oltre a 4,5 milioni di euro di incasso. Quel 15% oggi garantirebbe un'ulteriore plusvalenza a bilancio dal cartellino del classe 1999.