Ancora voci gossip per Nicolò Zaniolo. Stavolta è stata Nicole Minetti, ex showgirle donna della politica italiana, a "provocare" il talento romanista tramite il proprio profilo ufficiale Instagram. La Minetti, attualmente influencer, rispondendo alla domanda di un fan se fosse possibile fare un aperitivo con un romano, ha citato proprio Zaniolo, pubblicando successivamente una foto di uno scambio di battute con il calciatore concluso da lei con un cuore finale. Il tutto a poche settimane dalle fine della storia con la ex Sarah Scaperrotta (che attende il figlio di Zaniolo) e dall'avventura con Madalina Ghenea.