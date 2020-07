Duecentoquattro giorni dopo Nicolò Zaniolo è tornato a ruggire proprio nello stadio in cuii fece il suo esordio in serie A.quindi la Roma ha di nuovo il suo Re che a gennaio aveva rimediato la rottura del crociato e che è stato “riabilitato” in questa stagione a causa del lungo lockdown. Una notizia splendida per il club che deve mantenere il quinto posto e provare a vincere l’Europa League, ma la paura di perdere il numero 22 resta alta. La conferma della forza fisica e mentale di Nicolò capace di mettersi alle spalle un infortunio così duro ha attirato di nuovo le attenzioni di mezza Europa.La Roma, con l’acqua alla gola per i conti in rosso, non ha incedibili in rosa ma per Zaniolo proverà a fare un’eccezione. Ifacendo cassa con giocatori meno illustri come Under, Kluivert, Pau Lopez o Schick. Il ragazzo è d’accordo.con la fidanzata e la mamma e il ruolo di protagonista assoluto lo galvanizza soprattutto in vista del prossimo Europeo. Insomma la volontà è di continuare insieme almeno fino all’arrivo di una nuova proprietà, e nel caso non arrivasse rinviare al prossimo anno ogni discorso di cessione.e ha incontrato Zaniolo a casa sua. Nessun colloquio a Trigoria con la società, con cui i rapporti continuano a essere ottimi.ha ribadito il giocatore. C’è anche la possibilità di un rinnovo, ma tutto dipenderà dalla necessità della Roma di far cassa oppure no.Alla porta di Pallotta bussa sempre più forte la Juventus che dopo Artur vorrebbe mettere un’altra perla nella squadra di Sarri. I rapporti tra le due società sono ottimi e i discorsi vanno avanti da mesi. La Juve ha provato a inserire nell’affare contropartite come, ma la Roma non è affatto interessata. Discorso diverso in caso di. Ma non c’è più solo la Juventus sulle orme di Zaniolo. Un estimatore assoluto del ragazzo èma anche dasono tornate voci Real senza dimenticare il Manchester United. Insomma tra un mese, soprattutto se Zaniolo dovesse confermare il pieno recupero, ci sarà più fila che ai Musei Vaticani. La Roma resisterà? Nella capitale, tutti o quasi, si augurano di sì perché uno così da queste parti non passa facilmente.