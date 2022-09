Dopo mesi di silenzio torna a parlare in conferenza stampa Nicolò Zaniolo alla vigilia della sfida con l'Helsinki di Europa League

“Non è mai bello stare fuori. L’ho vissuta come un’ingiustizia. Ho provato a fare il meglio,il mister mi ha chiesto la disponibilità e per la Roma mi sono sentito di andare a Empoli. Ero pronto ad entrare”.“Non ho vissuto un’estate particolare. Ormai sono abituato ogni anno devo andare via ma alla fine resto. Sono film che vi fate voi. Faccio sempre una preparazione prima di venire a Trigoria per non farmi trovare indietro.perché domani c’è l’Helsinki e le cose fuori dal campo le lascio stare”.Con Lorenzo parliamo spesso, in Portogallo sono uscite delle foto ma ho un bel rapporto con lui. Siamo una famiglia e un bel gruppo, quello che ci siamo detti resta qui"."Gli infortuni mi hanno fatto crescere dal punto di vista personale, come uomo e come atleta. Mi sento uno Zaniolo più maturo e sono al 100%. Domani c’è una partita e dobbiamo vincerla"."Poco, i compiti sono simili all’anno scorso. Quest’anno devo attaccare la profondità e con giocatori come Dybala possiamo fare male".“Il mister lo devo ringraziare. L’anno scorso quando le cose non andavano mi ha sempre dato una mano. Mi sta facendo crescere sia dal punto di vista personale che da quello calcistico. E’ una grande persone e sono contento di averlo come allenatore”.“Ogni anno aggiungiamo un tassello. Siamo forti e possiamo dire la nostra in ogni competizione. Ogni giocatore sogna di vincere trofei. L’ho vinto a Roma per fortuna e voglio continuare a vincerne in futuro in questa città”.