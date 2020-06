Operazione al naso effettuata questa mattina, per Nicolò. Il talento della, che soffriva da mesi di ipertrofia dei turbinati, e che rendeva difficoltosa la respirazione, scalda i motori per ripresentarsi al meglio in questo finale di stagione. Dopo l’operazione al crociato, il 22 giallorosso fa il tagliando in vista della ripartenza: riposo a casa di qualche giorno, e poi di nuovo al lavoro.L’ex, nel frattempo, scalpita, e lancia un messaggio su Instagram subito dopo l’operazione: “inito... da adesso giuro faccio i buchi in campo. Ci vediamo presto”.