Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, parla a Radio Kiss Kiss, svelando le condizioni del trequartista della Roma, ai box per la rottura del crociato: "Nicolò sta abbastanza bene, è anche più motivato. Fa fisioterapia tutti i giorni, doppio allenamento anche a casa. Fa sempre esercizi, speriamo bene. E’ abbastanza carico mentalmente e speriamo che recuperi bene. Se soffre a guardare le partite in tv? Sì, ieri sera c’era l’Italia dei suoi compagni. L’ha guardata e ha tifato per loro. A suo padre lo disse: ‘Sarei voluto essere anche io lì con loro’".



IL RAPPORTO COL VIRUS - "Nicolò fa molta attenzione e ha anche un po’ di paura, anche perché ci sono stati tanti casi anche tra i suoi colleghi e la cosa non lo ha lasciato indifferente, anzi. Ha abbastanza paura, ma fa una vita tranquilla. Sta sempre a casa, non esce mai. Sta con la sua fidanzata, non ha tante persone che lo circondano, anche per stare tranquillo".



IL RIENTRO - "Marzo-aprile, penso di sì. Non è troppo presto e non troppo in là. Potrebbe essere una bella data".