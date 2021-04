Un paio di step ancora, poi Nicolò Zaniolo potrà tornare in campo, scrive Il Messaggero. Il primo lo farà oggi, quando andrà a Villa Stuart per un test isocinetico che servirà a rivelare le caratteristiche e i valori di forza e resistenza del calciatore. Poi, entro una decina di giorni, dovrà farsi visitare dal dottor Fink che dovrà dare il via libera al rientro. Possibile che Zaniolo riesca a strappare la convocazione per le ultime due partite di campionato, contro Lazio e Spezia. L'Europeo è ormai saltato.