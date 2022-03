Sono bastati tre "like" messi da Nicolò Zaniolo ai post pubblicati da Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli per riaccendere le voci di mercato sul fantasista giallorosso. Tra un rinnovo in stand-by e la corte più o meno velata della Vecchia Signora, infatti, i betting analyst sono convinti che l’affare tra la Juventus e il giocatore possa andare in porto tanto che un passaggio alla corte di Massimiliano Allegri vale 2,25 volte la posta, in leggero calo rispetto a un mese fa. Se è la Juventus la principale indiziata in caso di addio alla Roma, non mancano altre pretendenti a Zaniolo: in quota 8, infatti, c’è il Tottenham di Antonio Conte mentre l’approdo a una tra Milan o Inter vale su goldbet 12 volte la posta. Si sale poi a 15 per l’opzione Newcastle per arrivare ai 25 di una tra Real Madrid, Chelsea o Manchester United. Quai impossibile, infine, vedere il talento giallorosso vestire le maglie di Liverpool o Manchester City, ipotesi offerte a 35 volte la posta.