Ha avuto un fine 2020 burrascoso, ora lo aspetta un 2021 tutto da decifrare, tanto che anche il rinnovo di contratto con la Roma è stato messo in stand-by. Le vicende extra calcistiche di Zaniolo, che lo hanno portato anche a chiudere i suoi profili social, potrebbero mettere in discussione il suo futuro nella Capitale anche se i bookmaker vedono sempre la formazione giallorossa in prima fila: secondo gli analisti, infatti, la permanenza di Zaniolo alla Roma è più che probabile, vista la quota di 1,35. Ma se il gioiello azzurro dovesse rivolgere lo sguardo verso altri lidi, tra le pretendenti ci sarebbe in prima fila la Juventus, da sempre estimatrice del numero 22 romanista: Zaniolo vestito di bianconero entro il 12 settembre, riferisce Agipronews, si gioca a 6,50. E un tridente offensivo Lautaro-Lukaku-Zaniolo? Farebbe sognare non solo i tifosi dell’Inter ma, soprattutto Antonio Conte: un’ipotesi, questa, che pagherebbe 10 volte la posta. Attenzione anche alle big europee a cominciare da Real Madrid e PSG. Il fascino dei Blancos è innato, e Florentino Perez ama i giocatori di talento: Zaniolo da Roma a Madrid, facendo lo stesso percorso di Antonio Cassano, è dato a 20. Stessa quota per il PSG che, sebbene abbia meno appeal del Real, può contare su due nomi non da poco come Neymar e Mbappè. Zaniolo insieme al brasiliano e al francese formerebbe uno dei reparti offensivi più talentuosi d’Europa.