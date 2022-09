"Ho ancora un anno e mezzo di contratto, non ho fretta per il rinnovo". Parole chiare quelle usate un paio di giorni fa da Nicolò Zaniolo in conferenza stampa, quando gli è stato chiesto del rinnovo con la Roma. L'attuale accordo è in scadenza 2024, dopo un'estate al centro di tante voci, con la Juventus e il Tottenham sullo sfondo, alla fine il classe '99 è rimasto nella Capitale. Senza fretta, ma presto inizierà la trattativa con il suo agente: Tiago Pinto vuole evitare brutte sorprese...