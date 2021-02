Nicolò Zaniolo ha ottenuto il via libera per tornare a Trigoria e procedere con la fase successiva del recupero. Nel tempo libero il talento romanista si dedica a videogiochi, amici e social. Il classe ’99 è sbarcato su Clubhouse. Si tratta di un social emergente in rapida ascesa. Una piattaforma che favorisce la discussione su temi quali film, politica, tecnologia, musica o sport dove gli utenti partecipano tramite diverse chatroom. Il giallorosso non è però l’unico calciatore presente, anche Douglas Costa della Juve si è unito al social network.