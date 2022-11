Zaniolo e la Nazionale, un rapporto da sempre controverso. In mattinata si era spara la notizia di una mancata chiamata per le amichevoli con Albania e Austria in seguito ai problemi fisici di Nicolò che sarebbe stato però in campo domenica col Torino. Il giocatore su Instagram ha tenuto a precisare:: "In queste settimane ho dovuto fare i conti con un colpo subito a Veerona e un conseguente ematoma che non mi ha permesso di essere al 100%. Nonostante ciò ho sempre cercato di stringere i denti e di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni. Mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale. Come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini ma non ho mai pensato di risparmiarmi e di non rispondere a un eventuale chiamata".