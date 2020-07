O Roma o Juventus: il destino di Nicolò Zaniolo è ristretto a queste due alternative, almeno a giudicare dalle valutazioni degli analisti. La permanenza in giallorosso è ancora l’ipotesi più probabile, a 1,25, ma i fatti dei giorni scorsi (il rimprovero di Mancini a Zaniolo per scarso impegno e la presa di posizione di Fonseca a favore del difensore) hanno provocato un significativo taglio della quota bianconera. Oggi, come riporta Agipronews, Zaniolo alla Juve nella prossima stagione si gioca a un modesto 3,50, ciò vuol dire che l’affare è tutt’altro che improbabile. L’approdo all’Inter, che nei giorni scorsi aveva preso corpo, sembra lontano, a quota 15, così come quelli al Real Madrid o al Psg. I tifosi della Roma hanno un motivo in più per sperare che si concretizzi il passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin: la nuova società ben difficilmente potrebbe presentarsi alla piazza sventolando la cessione di quello che per molti è già l’erede di Totti.