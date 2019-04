Nicolò, trequartista della, in gol ieri nel pareggio contro la, torna sulle parole di ieri, con le quali, nel post partita, aveva gettato ombre sul suo futuro in giallorosso. Oggi, sui social, spiega in maniera più approfondita quello che è il suo pensiero.- "Ieri sera a pochi minuti dal fischio finale mi sono espresso in una maniera che è stata male interpretata. È importante per me chiarire il mio pensiero. Sono un giocatore della Roma, un professionista e mi esprimo in campo. Ho sempre pensato a giocare impegnandomi al massimo per aiutare la squadra e la società a raggiungere gli obiettivi stagionali. Poi ci sono altri professionisti, come il mio agente e la dirigenza, che si occupano dei contratti e che sapranno gestire al meglio la situazione. Forza Roma e ora sotto con la Samp".