Antonella Fiordelisi non è un nome nuovo dello sport italiano. La bellissima campionessa di scherma italiana fa parlare ancora una volta di sè non tanto per quanto fatto in pedana con la spada quanto per i numerosi rumors che la vedono coinvolta lontano dai riflettori.



Già in passato era balzata agli onori della cronaca perché Gonzalo Higuain aveva provato a farsi avanti chiedendole in privato foto più dettagliate del suo Lato B. Risposta negativa così come negative sono state le avance dell'attuale centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo.



A rivelarlo implicitamente è stata proprio la bellissima Antonella che a domanda diretta "Ci ha mai provato con te un giocatore dell'Inter?" ha risposto: "Sì, quando non era famoso e non gli ho mai risposto. Ora gioca nella Roma". Gli indizi, e il due di picche, portano tutti al talento classe '99 esploso in stagione in maglia giallorossa. Ecco la bellissima Antonella nella nostra gallery.