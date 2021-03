Il calcio italiano sente la mancanza di uno dei suoi gioielli più preziosi, Nicolò. Un inizio di carriera estremamente sfortunato per uno dei talenti più cristallini del calcio nostrano, ancora alle prese con la riabilitazione dopo la (seconda) rottura del crociato occorsa durante la partita di Nations League tra Olanda e Italia.- Un calvario senza fine quello del numero 21, cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Dopo l’infortunio al crociato patito il 12 gennaio dello scorso anno nello scontro con lo juventino De Ligt, l’ex Virtus Entella era riuscito a recuperare appieno tornando al gol in un torrido 5 luglio, in quello che ancora era conosciuto come lo stadio San Paolo di Napoli. Neanche il tempo di godersi il tanto atteso reintegro in squadra che a settembre la ferale notizia che, tra un misto di stupore ed incredulità, ha lasciato attoniti tifosi ed addetti ai lavori, specie per il breve, brevissimo, lasso di tempo intercorso tra i due infortuni.”, questo recitava il comunicato ufficiale della Roma, tutto da rifare per Zaniolo.con Zaniolo che a fine 2020 ha svelato sui propri canali social un suo possibile ritorno in campo per aprile 2021. Proprio quei canali social che ultimamente lo hanno visto protagonista di delicate vicende extra campo, tra nuove fiamme e un figlio in arrivo.(o meglio, 2020, visto che la denominazione è rimasta la stessa). Il probabile, quanto auspicabile, rientro in primavera dell’esterno d’attacco giallorosso potrebbe convincere Mancini a concedergli una chance, sulle orme di un certo Francesco Totti che, nonostante l’infortunio e la successiva operazione al perone, riuscì a strappare un’insperata convocazione da Lippi che lo volle con sé nella fortunata spedizione dei Mondiali di Germania. Il resto è storia.