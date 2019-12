Giornata di beneficienza per la Roma: alcuni giocatori, infatti, hanno incontrato numerosi bambini presso l'oratorio della parrocchia di Tor Bella Monaca. Come riporta forzaroma.info, Zaniolo, Mkhitaryan e Antonucci, interrogati dai ragazzi, hanno iniziano dal giocatore più veloce in squadra: "Per me loro due (Antonucci e Zaniolo)" dice Mkhitaryan, mentre Antonucci e Zaniolo votano Kluivert.



Come fate a fare tutti quei gol?

Mkhitaryan: "Il gol non lo segna solo uno, è tutta la squadra che lavora per il gol"

Antonucci: "Bisogna crederci sempre"

Zaniolo: "A volte è fortuna, altre è bravura, basta fare gol"



Quanto lo considerate alto il vostro valore del cartellino?

Mkhitaryan: "e cose belle non hanno un valore"

Antonucci: "Io mi darei più di Zaniolo, 5 milioni e uno"

Zaniolo: "Non siamo noi a valutarlo, sono i mister e i dirigenti. Dai direi 5 milioni"



Come fate a essere così bravi?

Mkhitaryan: "Dovete credere in voi stessi e lavorare sempre ogni giorno"

Antonucci: "Non smettendo mai di lavorare"

Zaniolo: "Miglioriamo sempre in allenamento, ci aiuta molto"



Perché non gioca Florenzi?

Mkhitaryan: "Ogni giocatore vorrebbe giocare sempre. A volte c’è bisogno di riposare"

Antonucci: "Arriverà il suo momento. Non siamo noi a fare le scelte"

Zaniolo: "Sono scelte del mister, se non lo mette avrà i suoi motivi"



Il vostro giocatore preferito?

Mkhitaryan: "Zidane"

Antonucci: "Neymar"

Zaniolo: "Kakà. Il mio numero di maglia è ispirato a lui"



Quanto è bello giocare allo stadio Olimpico?

Mkhitaryan: "È bello vedere uno stadio pieno. È come un teatro quando è pieno, se ci sono i tifosi è meglio"

Antonucci: "È la cosa più bella che possa capitare a un giocatore"

Zaniolo: "Segnare all’Olimpico è un’emozione indescrivibile e che ha ogni ragazzino. Non dimenticherò mai la doppietta con il Porto"



Cosa volevate fare da piccoli? Chi tifavate?

Mkhitaryan: "Tifavo Arsenal, ma ora sono della Roma"

Antonucci: "Sognavo di fare questo. Quando smetti di sognare avrai perso una parte di te. Ho sempre tifato Roma"

Zaniolo: "Da bambino pensavo a divertirmi e basta. In carriera ho avuto più delusioni che gioie, ma bisogna sempre crederci. Da piccolo simpatizzavo Juve, ora tifo Roma"



Com’è giocare contro Messi?

Mkhitaryan: "Ho giocato al Cam Nou e contro Messi, lui è un alieno. È stato difficile per me affrontarlo ma lo è stato anche per il Barca quando è venuto all’Olimpico"

Antonucci: "Non ci ho mai giocato contro. Giocare all’Olimpico e la più grande soddisfazione che potevo togliermi"

Zaniolo: "Mai giocato con il Barcellona. Ti riempie l’orgoglio giocare all’Olimpico. Ringrazio i tifosi che ci stanno supportando"



Cambieresti squadra oggi?

Zaniolo: "Ora come ora sto bene qui e non vedo perché cambiare"



Perché hai scelto la Roma?

Mkhitaryan: "Prima di venire qui non capivo il contesto. Sono molto orgoglioso di farne parte"



Come ti sentiresti se dovessi lasciare Roma?

Zaniolo: "Sarei molto triste perché è una città e una società che mi ha dato tanto. Ora non ci voglio pensare"