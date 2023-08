Potevano essere di più, visto l’accordo tra Fiorentina e Bournemouth ma il mancato ok dopo le visite mediche per Gaetano Castrovilli, eppure il contingente italiano in Premier League è di tutto rispetto. Sono ben 9 gli azzurri che parteciperanno al campionato più glamour al mondo. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è quel Zaniolo che in Inghilterra avrebbe potuto andarci già nella passata sessione, e proprio al Bournemouth. Tra campioni affermati e giovani rampanti, ecco i nostri nove rappresentanti in Premier League.