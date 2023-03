Il futuro di Nicolò Zaniolo non sarà al Galatasaray. Lo ha confermato lo stesso attaccante italiano in una recente intervista confermando le volontà di un ritorno in Serie A dopo l'addio forzato alla Roma.



Sul classe 1999 c'è il forte interesse della Juventus, che da tempo lo segue, ma anche del Milan che, proprio prima del suo passaggio in Turchia, aveva fatto un tentativo per strapparlo in prestito alla Roma.