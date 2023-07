Cinque gol in dieci presenze nel campionato turco. In una stagione complicata come l'ultima vissuta da Nicolò Zaniolo, i numeri fanno vedere come il passaggio al Galatasaray abbia portato una svolta positiva. Un addio lungo e difficile quello alla Roma, consumato a febbraio iniziato e col mercato chiuso da una settimana. Una scelta dovuta anche a motivi ambientali, per ricominciare in un Paese e un campionato nuovi, con l'Italia però sempre in testa.



TRA ARABIA E SOGNO JUVE - Nelle ultime settimane qualche club dell'Arabia Saudita si è fatto avanti anche per il classe '99, trovando però poco terreno fertile davanti a sé: Zaniolo vuole restare in Europa e, in caso di cambio di squadra, ha la Serie A come priorità. Il suo sogno è la Juventus, il club per cui tifava da bambino, come ha confermato in un'intervista di qualche giorno fa. Ora i bianconeri hanno altre operazioni su cui sono concentrati, ma il feeling con Zaniolo c'è fin dai tempi di Fabio Paratici...