Zaniolo e la madre Francesca Costa hanno sporto denuncia a causa dei troppi paparazzi che, negli ultimi mesi, si sarebbero appostati sotto casa del ragazzo dopo la fine della sua relazione con Sara Scaperrotta e l'inizio della storia con Chiara Nasti. Lo riporta il Tempo. Previsto entro la prossima settimana il via libera del dottor Fink per il ritorno in gruppo.