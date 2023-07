L'Arabia Saudita avrebbe messo gli occhi su Nicolò Zaniolo. A riportarlo è il quotidiano turco Fotomac, secondo cui l'Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro per arrivare all'ex Roma. A volerlo sarebbe il nuovo allenatore Jorge Jesus.



A ROMA... - Si tratta dunque per ora di un interesse mentre contatti veri e propri con l'entourage del giocatore non sarebbero ancora scattati. A tifare per la buona riuscita dell'operazione però potrebbe esserci anche la stessa Roma. Dei 35 milioni citati, la Roma ne incasserebbe in automatico 4, ossia il 20% della differenza tra i potenziali 35 e i 16 incassati al momento della cessione del club giallorosso al Galatasaray.