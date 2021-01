Nicolò Zaniolo è pronto per tornare a correre. Lo farà non appena tornerà a Trigoria dopo aver smaltito la positività al Covid. Il numer 22 ha ricevuto il via libera per aumentare ancora i carichi di lavoro, in attesa della visita decisiva del Dottor Fink che ci sarà a marzo. Solo allora infatti Zaniolo potrebbe ricevere il semaforo verde definitivo per provare a tornare in campo ad aprile.