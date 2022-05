Lo scorso 19 marzo, in occasione di Napoli-Udinese, Spalletti era costretto a rinunciare a Di Lorenzo causa infortunio. Il giocatore della Nazionale è stato sostituito a gara in corso e per i quattro impegni successivi è stato sostituito da Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000.



L'agente di Zanoli, Giuseppe Bozzo, ha rilasciato un'intervista per Tuttosport. Ecco l'estratto che riguarda il giocatore del Napoli: "Zanoli è stata una bella intuizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. È un ragazzo che può ambire ad entrare nel giro dell’Italia".