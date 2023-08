E’ lo Zapata-day. O quasi. In queste ore, infatti, stanno per essere definiti i dettagli dell’accordo tra Roma e Atalanta che doveva portare il colombiano 32enne alla corte di Mourinho. Quando? Domani era il giorno prefissato. Nel week end infatti i due club avevano trovato l'intesa prima del dietrofront di Duvan che si è preso qualche ora per riflettere. Il motivo? Gasperini ha parlato con lui ieri dopo il match col Sassuolo. Il tecnico ha rassicurato il colombiano sulla sua titolarità e sulla fiducia totale nei suoi confronti. Una mossa che ha preso in contropiede Zapata convinto ormai di essere passato in secondo piano. Da qui lo stop alla partenza nonostante l'accordo totale tra Pinto e il club bergamasco.



DETTAGLI - L’accordo preso riguarda il titolo definitivo e vedrebbe i Friedkin sborsare 6 milioni più circa 3,5 di bonus. Bocciata quindi la proposta di prestito. A Duvan un triennale da 2,7 milioni più bonus ad arrivare a 3 con la possibilità di una liberatoria al terzo anno con penale. Ora c'è da capire se Zapata rispetterà la parola data alla Roma oltre una settimana fa o se resterà a Bergamo. Per Mou la caccia all'attaccante sta diventando una Odissea.