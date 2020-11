L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata ha parlato a Sky prima della sfida contro l’Inter: “Che Atalanta vedremo oggi in campo? Secondo me oggi in campo ci sarà l’Atalanta che siamo abituati a vedere. Nelle scorse partite non siamo andati benissimo, oggi ci aspettiamo una gara su livelli alti di intensità. Siamo pronti”