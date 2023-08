E' arrivato l'ok l'ok di Duvan Zapata, alla fine tutte le resistenze sono state vinte: prima Soppy al Torino, operazione in prestito con diritto di riscatto che permette al giocatore di trovare lo spazio che gli manca a Bergamo; quindi i lombardi spediscono a titolo definitivo in Piemonte anche il colombiano, che in un primo momento è rimasto alla corte di Gasperini dopo il naufragio dell'affare con la Roma; infine, Alessandro Buongiorno sempre a titolo definitivo ma dal Torino all'Atalanta, più un conguaglio economico data la giovane età e le prospettive del difensore capitano di Juric.



LE CIFRE - Zapata si è convinto a rinunciare alla vetrina europea che avrebbe avuto a disposizione sia con l'Atalanta sia con la Roma, ci aveva provato il Monza ma alla fine l'hanno spuntata i granata; contratto triennale per lui, che costerà 7 milioni più 3 di bonus. Soppy, come detto, è un prestito, mentre Buongiorno, che deve ancora dare l'ultima conferma, e che costerebbe all'Atalanta, al netto dell'incasso per Zapata, altri 17 milioni di euro.