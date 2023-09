Un gol, il primo con la maglia del Torino addosso, proprio contro la Roma. Duvan Zapata ha scelto la partita che ha rappresentato al meglio la sua ultima estate per regalare la prima gioia ai tifosi granata. Un gol che è servito per rispondere a Romelu Lukaku, una rete che ha confermato l'ottima scelta fatta dal club del presidente Cairo negli ultimi giorni di mercato. Quando, dopo che il passaggio del colombiano dall'Atalanta alla Roma era saltato quando ormai sembrava cosa fatta, le possibilità che il classe '91 rimanesse alla fine a Bergamo si stavano alzando sempre più. E invece l'insistenza del Toro ha fatto breccia nel cuore di Duvan.



TRA ROMA E TORO - Dopo l'unico gol messo a segno nella scorsa stagione, la storia tra Zapata e la Dea era destinata a finire. Tanti problemi fisici, tanta voglia da parte dell'Atalanta di aprire un nuovo ciclo. E tante richieste per l'ex Samp e Udinese: dalla Premier League, con l'Everton che lo seguiva da tempo, e dalla A: José Mourinho era alla ricerca di un centravanti fisico per sostituire l'infortunato Abraham, l'identikit e la situazione di contratto del colombiano ha fatto sì che nascesse una trattativa poi frenata dalle richieste dei nerazzurri, considerate troppo alte dalla Roma. Per la gioia del Torino, che ha scelto di puntare su Duvan e inizia a raccogliere i frutti dell'entusiasmo ritrovato del centravanti.