Zapata: 'Juan Jesus ha fatto bene, quanta ignoranza. Razzismo non solo in Italia, serve intelligenza per conviverci'

(33 anni ex Atalanta, Napoli, Sampdoria e Udinese) ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Il Toro è stata una scelta improvvisa, maturata negli ultimissimi giorni di mercato. Il club granata mi ha voluto con forza, mi ha fatto sentire importante, io. Non è stato facile cambiare tutto all’improvviso, ma oggi so di aver avuto ragione, sono felice in questo club pieno di prestigio e quindi anche di responsabilità".

Comunque, è una possibilità concreta quella di restare in Italia anche in futuro. La mia famiglia è rimasto a Bergamo, anche perché lì abbiamo una casa tutta nostra, fatta come volevamo noi dopo tanti anni sempre in affitto.Ma da quanti anni si parla sempre dello stesso problema? Pensi che possa migliorare, e invece...Ai miei bimbi spiego che gli uomini sono tutti uguali, a prescindere da razza o colore della pelle. Gli dico che le persone non vanno discriminate per l’aspetto fisico, contano i comportamenti".

Siamo consapevoli della nostra classifica. Andiamo in campo con molta più convinzione nei nostri mezzi. Non mi nascondo. Viviamo sicuramente gara dopo gara, maÈ importante per il club, per i tifosi, per tutti noi. Li studieremo, cercheremo di capire come e dove fare male ai bianconeri"., lo sono stati per tutta la stagione, è evidente: si meritano lo scudetto. Il mio podio dei bomber?Troppo forte, un attaccante magnifico, completo sotto ogni punto di vista. Lo seguivo fin da quando giocava con il Wolfsburg. Qual è, lui guarda sempre avanti, abilissimo nel pescare le sue punte in verticale".