Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, parla a la Gazzetta dello Sport, torna sul diverbio con Ibra nel corso della sfida di campionato contro il Milan: "Cose di campo. Nei giorni seguenti circolò un audio che attribuirono a me, dove si parlava di rigori per il Milan. Non ero io, ma i tifosi rossoneri mi riempirono di insulti. Pensare che io non ho nemmeno risposto a Ibrahimovic: stavo vincendo 3-0, perché mettersi a litigare?".