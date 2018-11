Il difensore rossonero Cristian Zapata è il protagonista del match program di Milan-Juventus: "E' una sfida che si prepara da sola, sappiamo chi ci troviamo davanti e la motivazione è al cento per cento, chiunque vuole giocare queste partite. Gattuso? Il mister ha il merito di unire tutti, noi seguiamo lui e le sue idee: questo si vede, come si vede la forza del gruppo. In una grande squadra si deve reagire sempre quando si tocca il fondo, noi lo abbiamo fatto e si deve continuare su questa strada ora che siamo in alto dobbiamo lottare e cercare di migliorarci. Giocheremo al massimo contro la Juve per onorare la maglia e cercheremo di giocare senza paura. Contro i bianconeri sono partite molto tese che mi piace sentire e vivere, e domenica voglio approfittare per fare una bella prestazione se giocherò".