che, dopo 3 mesi di assenza per l'infortunio subito in Coppa America, è tornato in campo con la maglia del Brasile realizzando un gol e un assist. Ma nell'amichevole di Miami con la Colombia,. Dopo l'ottimo inizio in campionato, l'attaccante dell'Atalanta ha sfoderato un'altra grande prova ma soprattutto una, che si aggiunge a quella all'esordio in Serie A in nerazzurro sul campo della Spal.- Due reti per provare a reclamare un ruolo da protagonista nel nuovo corso della formazione allenata da Carlos Queiroz e per portare a termine concretamente quel percorso di maturazione mai totalmente completatosi.: acquistato come prima alternativa della certezza Zapata,L'assist del secondo gol di Muriel contro il Brasile è proprio di Duvan, a sua volta mattatore nella prima stagionale casalinga della banda Gasperini, coincisa tuttavia col ko contro il Torino.- “La Champions va giocata al top, non dovremo avere rimpianti. La musica di questa coppa da ragazzo, in Colombia, mi bloccava davanti alla tv, ora l’ascolterò in campo. Le rivali? Tutte forti”, ha dichiarato il numero 9 dell'Atalanta, in cerca di conferme dopo i 28 gol della passata stagione e desideroso di stupire anche l'Europa dopo l'Italia. Tolto l'inarrivabile Manchester City di Guardiola,. Magari anche assieme contemporaneamente e non più protagonisti della più classica delle staffette.